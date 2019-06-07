ANAHTARI ÜZERİNDE UNUTULAN ARABA ÇALINDI!

Gazimağusa’da önceki gün çalınan bir araç, dün terk edilmiş halde bulundu.

Önceki gün saat 18.30’da Emel Akçam’ın sahibi olduğu RJ 622 plakalı Mazda Demio marka salon araç, Kaleiçi’ndeki evinin önünden çalındı. Çalındığı sırada anahtarının üzerinde unutulduğu ortaya çıkan araç, dün Kaleiçi’nde Özel Eğitim Okulu yakınlarında yakıtı bitmiş halde bulundu. Akçam, aracın bir gün sonra hasara uğratılmış olarak bulunduğunu anlattı. Emel Akçam, aracın arka tamponunda çarpmaya bağlı çökme ve ön tamponunda da sürtünmeye bağlı çizikler olduğunu kaydederek, aracın koltuklarına ve ön göğsüne içki ve kola dökülmüş olduğunu da söyledi.



