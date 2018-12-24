Özge Özpirinçci, uzun zamandır aşk yaşadığı Burak Yamantürk'n yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı "Anan iyi ki doğurmuş seni" notuyla kutladı.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir aşk yaşadığı Burak Yamantürk'ün yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Sevgilisiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Anan iyi ki doğurmuş seni" notunu düştü.

"ANAN İYİ Kİ DOĞURMUŞ SENİ"

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özge Özpirinçci, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "Gece yarısını bekleyemedim sevgilim! Yanımda olduğun, nefesini benimle paylaştığın her gün için şükürler olsun! Anan iyi ki doğurmuş seni!

"İYİ Kİ SEVİYORUZ BİRBİRİMİZİ"

İyi ki karşılaştırmış bizi kader! İyi ki seviyoruz birbirimizi! Çok teşekkür ederim! Hayat bize ne getirse getirsin bir arada göğüsleyemeyeceğimiz zorluk yok! Seni çok seviyorum! İyi ki doğmuşsun! Bundan sonrası çok daha güzel olacak!"

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Oyuncunun kısa sürede 216 bin beğeni alan fotoğrafına hayranlarından adeta yorum yağdı.