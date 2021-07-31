Lefkoşa38 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Anastasiades'in kızından Corona virüs açıklaması
Anastasiades'in kızından Corona virüs açıklaması

Anastasiades'in kızından Corona virüs açıklaması

Anastasiades'in kızından Corona virüs açıklaması

A+A-

Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades'in kızı Cumartesi günü, Kovid-19'a yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı ve kendisinin ve kız kardeşinin virüse karşı aşılarının tam olduğunu söyledi.

Elsa Anastasiades Loutsios, sosyal medya hesabından kendisi ve kız kardeşi Ino'nun koronavirüse karşı aşı olmadıkları ve virüse yakalandıktan sonra Limasol merkezli bir özel klinikte tedavi gördüklerine dair çıkan "sahte haberlere" yanıt verdi.

Yanlış biilgilere son vermek için facebook heabından yaptığı açıklamada kendisinin ve ablasının aşılarının tam oiduğunu  iyi ve hasta olmadıklarının bilgisini verdi.

Cyprus Mail

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.