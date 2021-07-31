Anastasiades'in kızından Corona virüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades'in kızı Cumartesi günü, Kovid-19'a yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı ve kendisinin ve kız kardeşinin virüse karşı aşılarının tam olduğunu söyledi.

Elsa Anastasiades Loutsios, sosyal medya hesabından kendisi ve kız kardeşi Ino'nun koronavirüse karşı aşı olmadıkları ve virüse yakalandıktan sonra Limasol merkezli bir özel klinikte tedavi gördüklerine dair çıkan "sahte haberlere" yanıt verdi.

Yanlış biilgilere son vermek için facebook heabından yaptığı açıklamada kendisinin ve ablasının aşılarının tam oiduğunu iyi ve hasta olmadıklarının bilgisini verdi.

Cyprus Mail