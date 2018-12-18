ANASTASİADİS-LUTE YENİDEN GÖRÜŞTÜ

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici Özel Danışman Jane Holle Lute, bu sabah yeniden bir araya geldi.

Anastasiadis ve Lute’un 08.00’de başlayan görüşmesi 09.45 sıralarında sona erdi.

Rum haber kaynaklarına göre, görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lute, 10.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek ve akşamüzeri adadan ayrılacak.

Jane Holl Lute dün de her iki liderle ayrı ayrı görüşmüştü. Görüşmede “referans kavramları” hazırlığı ele alınmıştı.