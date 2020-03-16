Anastasiadis: "Olağanüstü hal koşulları yaşıyoruz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, korona virüsüyle ilgili olağanüstü hal koşulları yaşandığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, korona virüsüyle ilgili olağanüstü hal koşulları yaşandığını söyledi.Rum Bakanlar Kurulu, korona virüsüyle mücadele kapsamında yeni tedbirler almak üzere toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından, birçok alanda sıkı tedbirler açıklandı.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada, korona virüsü salgınıyla ilgili olağanüstü hal koşulları yaşandığını söyledi. Alınan tedbirler kapsamında yalnızca sağlık raporu ile ülkeye giriş yapılma izninin verileceği ve ülkeye giriş yapanların 14 gün boyunca karantinada tutulacağı belirtildi. Kıbrıs'ta kalmaya karar veren her öğrenci için 30 Nisan tarihine kadar 750 euro ödenek verileceği kaydedilirken, sağlık hizmetleri için 100 milyon euroluk harcama yapılacağı kaydedildi.

Tüm özel ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı, küçük ve orta ölçekli iş yerleri için 700 milyon euroluk yardım yapılacağı da kaydedildi. Ayrıca hükümet, işe gidemeyecekleri için işçilere ve işletmelere de para ödeyecek. Süpermarketlerde güvenlik olacak ve insanlar marketlere sırayla girebilecek. Kafeteryalar, sinemalar, oteller ve restoranlar ise kapalı kalacak. Rum Bakanlar Kurulu ayrıca korona virüsü salgını dolayısıyla ekonomi üzerindeki baskıyı hafifletmek için ekonomik paket hazırlandığını belirtti.

Emir Abdurrahman Bulut/İHA