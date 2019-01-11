ANASTASİADİS SPEHAR İLE GÖRÜŞTÜ

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşüyor.Elizabeth Spehar saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Spehar sabah saat 11.00’de ise Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.Spehar, New York’ta 22 Ocak’ta yapılacak toplantıda, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek. Güvenlik Konseyi ise 30 Ocak’ta Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatıp uzatmamayı görüşmek üzere toplanacak.

Elizabeth Spehar, BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ve Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile görüşecek. Spehar ayrıca BM Barış Gücü’ne katkı koyan ülkelerin temsilcileri ve BM Güvenlik Konsey’nin daimi üyelerinin delegasyonlarıyla da bir araya gelecek.

BM yetkilisi Washington’a da giderek, ABD yetkilileriyle Kıbrıs konusu ve BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması konularını ele alacak.