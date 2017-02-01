Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ANASTASİADİS: “YARATICI… GİDİŞAT ELE ALINDI”
ANASTASİADİS: “YARATICI… GİDİŞAT ELE ALINDI”

ANASTASİADİS: “YARATICI… GİDİŞAT ELE ALINDI”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin yaratıcı olduğunu ve müzakerelerin bundan sonraki gidişatının ele alındığını söyledi.

A+A-

ANASTASİADİS: “YARATICI… GİDİŞAT ELE ALINDI”

“DÖRT ÖZGÜRLÜKLER TARTIŞILMADI AMA TÜRK YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI  GÜNDEME GELDİ”

Lefkoşa, 1 Şubat 17(T.A.K): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin yaratıcı olduğunu ve müzakerelerin bundan sonraki gidişatının ele alındığını söyledi.

Rum radyosunun haberine göre Anastasiadis, liderler görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmeyi “yaratıcı” olarak niteledi.

Bir soruya karşılık, görüşmede “dört özgürlükler” konusunun ele alınmadığını ancak Türk yetkililerin açıklamalarının hem dün Eide’yle görüşmede,  hem de bugünkü görüşmede gündeme geldiğini söyleyen  Anastasiadis, “Ne kadar az açıklama olursa müzakerelere o kadar faydası olur” ifadesini de kullandı.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin sorulması üzerine ise Anastasiadis, “Bu durumun olumsuz bir etken olduğunu, kısa sürede aşılmasını umut ettiğini” söyledi.

Bu haber toplam 153 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.