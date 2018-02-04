ANASTASİADİS YENİDEN BAŞKAN

Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi verilerine göre Anastasiadis, toplam oyların yüzde 55,99’unu (215 bin 281 oy) aldı. Anastasiadis ikinci turda, birinci turda aldığı oyu yüzde 20,5 artırdı. Rakibi Stavros Malas oy oranını yüzde 13,8 artırmasına karşın yüzde 44.01’de kaldı.

İkinci turu bugün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde toplam 550 bin 876 kayıtlı seçmenin yüzde 73.97’sine denk gelen 407 bin 475’i oy kullandı, seçmenlerin yüzde 26.03’ü olan 143 bin 401’i ise sandığı boykot etti.

Kullanılan oyların 384 bin 524’ü (yüzde 94,37) geçerli, 10 bin 778’si (yüzde 2,65) geçersiz sayıldı. Sandığa gitmekle birlikte 12 bin 173 (yüzde 2,99) seçmen de boş oy attı.

Güney Kıbrıs’taki seçmenler, sabah 07.00’den 18.00’e kadar bir saatlik öğle arası dışında, toplam 1121 sandıkta oy kullandı ve sonuçlar önceden tahmin edildiği gibi saat 19.30’da kesinleşti.

Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu bu akşam saat 22.00’de seçim sonucunu Tasos Papadopulos-Eleftheria Spor Salonu’nda resmen ilan edecek.

5 yıl daha başkanlık görevini sürdürecek Anastasiadis de bu törende konuşma yapacak.