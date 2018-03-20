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Anastasiadis’in kızı ve damadı, Nusret’te yemek yedi

Anastasiadis’in kızı ve damadı, Nusret’te yemek yedi

Rum lider Nikos Anastasiadis’in kızı Inos Anastasiadis ve damadı Yannis Misirlis, Nusret’in restoranında yemek yedi.

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Rum lider Nikos Anastasiadis’in kızı Inos Anastasiadis ve damadı Yannis Misirlis, Dubai gezisi sırasında, dünyada “Salt Bae” olarak bilinen ünlü Türk şef Nusret’in restoranında yemek yedi.

Ünlü şef Nusret ile eşi Misirlis’in fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Inos Anastasiadis, Nusret’ten biftek pişirme konusunda ipuçları aldığını söyledi.

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Anastasiadis’in eşi Misirlis, Nusret’in ünlü “salt bae” hareketini yapmaktan da geri kalmadı.

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