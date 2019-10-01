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ANDAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

ANDAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

Andaç son yolculuğuna uğurlandı

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Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Çetinkaya’nın bir dönemine damga vurmuş futbolcusu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ileri gelenlerinden Erol Kazım Andaç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Lefkoşa Mezarlığı’nda, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verilen Andaç’ın cenaze törenine, ailesi, Başbakan Ersin Tatar, bazı bakanlar ve sevenleri katıldı.

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