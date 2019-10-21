Android kullananlar dikkat!

Android’de kendini gizleyen virüs! En az 15 uygulamada…

Google'ın işletim sistemi olan ve birçok cihazda kullanılan Android işletim sistemi bu yaygınlığı sebebiyle sık sık virüs saldırılarına maruz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde Sophos bünyesinde çalışan güvenlik araştırmacıları Android'te kendini gizleyen virüs keşfetti.

En az 15 uygulamada olduğu tespit edilen virüs davranış biçimleri ile kullanıcılar tarafından farkedilmemeyi amaçlıyor. Uygulama açıldıktan sonra cihaz ile uyumlu olmadığını söyleyen bir hata mesajı gösterip kapanıyor ve kullanıcıyı Google Play Store tarafına yönlendiriyor. Böylelikle dikkat dağıtmayı amaçlayan virüs, bu sırada kendi ikonunu gizleyerek kullanıcı tarafından tespit edilememeyi amaçlıyor.

Shiftdelete’de yer alan habere göre; virüsün benzer bir varyasyonu ise adını Android ekosistemindeki uygulamalara benzer şekillerde değiştirerek, kullanıcıdan gizlenmeyi amaçlıyor.

Google Play Store, Yedek Hizmeti, Android Servisi gibi sahte isimler ile uygulama listenizde yer alan virüs, sistem servislerinin ikonlarını da kopyalayarak kullanıcı için işleri iyice zor bir hale sokuyor.

1 MİLYONDAN FAZLA İNDİRİLMİŞ

Tespit edilen uygulamaların indirilme sayıları da azımsanmayacak boyutta. 1.5 milyondan fazla indirilmeye sahip olan uygulamalar, Google Play Store‘dan kaldırılmış olsa da birçok kullanıcının cihazında hala yüklü olabilir.