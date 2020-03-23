Angela Merkel’in corona virüsü testi sonucu belli oldu

Reuters’ta yer alan habere göre, açıklama yapan Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert, Merkel’in ilk testinin sonucunun negatif olduğunu ve testlerin yapılmasına devam edileceğini ifade etti.

Sözcü Seibert, 65 yaşındaki Merkel’in geçen cuma günü doktora gidip aşı vurulduğunu, aşı vuran doktorun corona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeni ile kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.

Merkel, dün yaptığı basın toplantısının ardından kendini karantinaya aldığını duyururken, hükümet işlerini evden yürütmeye devam edeceğini bildirmişti.

Öte yandan Merkel, ülkede corona virüsünün yayılmasını engellemek için sokakta iki kişiden fazla kişinin sokakta gezmesinin kısıtlandığını açıklamıştı.