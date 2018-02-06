ANGOLEMLİ MAKAMI İSTİYOR!

Ülkede yaklaşık bir ay süren hükümetsiz bir sürenin ardından kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti koalisyon hükümeti ilk sıkıntısını yaşıyor.

Koalisyon görüşmelerinde de görüşülen ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nde kalan Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nda Hüseyin Angolemli’nin başkan olması noktasında iç tüzükte sıkıntı var.

İç tüzüğe göre aday gösterilecek kişi, aday gösterecek meclis grubunun üyesi olmak zorunda bu da 4’lü koalisyon hükümetini zorluyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin grubunun olmaması bu noktada sorun oluştururken şu ana kadar hükümet bu sorunu çözebiliş değil.

Formül aranıyor

Hükümetteki dört parti TDP’li Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanı olması için bir formül arayışında. CTP ve Halkın Partisi’nin ortaklaşa adayı olarak gösterilmesi planlanan Angolemli’ye iç tüzük izin vermiyor.

İçtüzüğe göre olamaz

Hüseyin Angolemli’nin Meclis İç Tüzüğü’ne göre Meclis Başkanı olamıyor. Meclis başkanlığına aday olabilmek için aday gösteren guruba veya siyasi partiye üye olmak veya guruba bağlı olmak zorunlu. Meclis iç tüzüğü 13(9) maddesi aynen şöyle diyor “Meclis Başkanı veya Meclis Başkan Yardımcısının bağlıolduğu Siyasal Partinin Cumhuriyet Meclisinde grup kurma hakkını yitirmesi durumunda Meclis Başkanlığı veya Meclis BaşkanYardımcılığı görevi son bulur ve son bulma tarihinden başlayarak en geç on gün içinde bu İçtüzüğün 10’uncu ve 12’nci maddeleri uyarınca yeni Meclis Başkanı veya Meclis Başkan Yardımcısı seçimi yapılır.”

Anayasa imkan tanıyor

Meclis Başkanlık Divanı’nın oluşumu için Anayasa’nın hükmü ise İç tüzükle ters düşüyor. Anayasaya göre milletvekili olan herkes meclis başkanı olabilir.

Madde 83 aynen şöyle: “Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, milletvekilleri arasından seçilen bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı, yeterli sayıda Katip ve İdare Amirinden oluşur.”

Dün sonuç alınamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında dün toplanmasının ardından Meclis Başkanlığı seçimi yapması beklenirken Angolemli’nin durumuna çözüm bulunamadığı için seçim ertelendi. Başkanlık divanı seçimleri ise varılan mutabakat gereği bir sonraki birleşime ertelendi.

Başsavcılıktan rapor istendi

Mecliste grubu bulunan parti başkanları Genel Kurul öncesi toplantı yaptı ancak sonuca varamadı. Partiler,Başsavcılık’tan rapor istenmesi noktasında anlaştı. Başsavcılık’ın raporunun gelmesinin ardından Cuma günü başkanlık konusu yeniden gündeme gelecek.

Angolemli: “Bence sorun yok”

Meclis başkanlığına “en yaşlı üye” sıfatı ile vekalet eden Hüseyin Angolemli, dört parti arasındaki kabine paylaşımında TDP açısından denge unsuru olarak meclis başkanı öngörüldü. Angolemli Havadis’e yaptığı açıklamada kendisinin Meclis Başkanı olması için bir sorun olmadığını ifade etti.

“Anayasaya göre yapabilirim”

Hüseyin Angolemli, koalisyon hükümeti kuran dört partinin kendisini meclis başkanı olarak öngördüğünü ifade ederek öngördü. Bugün (dün) gerekli oylama yapılarak başkanlık divani oluşturulmalıydı. Bana göre sorun yok. İçtüzüğün birçok noktası Anayasaya aykırı. Anayasanın 83’üncü maddesi seçilmeme olanak tanıyor

Erhürman: Hukuki yorumlarda farklı görüşler var

Bu sırada usul hakkında söz alan Başbakan Tufan Erhürman, başkanlık divanı seçimlerinin ertelenmesi konusunda milletvekillerine bilgi verdi.

Başbakan Tufan Erhürman, Mecliste grubu bulunan parti başkanları ile yaptıkları toplantıda divan seçimini erteleme kararı aldıklarını belirterek, bu konudaki hukuki yorumlarda farklı görüşler olduğunu ve bunlar için başsavcılıktan görüş istediklerini kaydetti.

Erhürman, “Cuma gününe kadar başsavcılığın görüşü de gelir, seçim yapılır. Bu karar grubu olan parti başkanlarını oy birliği ile alınan karardır” dedi.

Özgürgün: Zorlamayla başlamayalım

Ana Muhalefet Partisi UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, seçimle ilgili hükümlerin açık olduğunu ifade ederek, başkanlık divanındaki toplantıda başsavcılıktan görüş alınmasına ilişkin görüşe olumlu oy verdiklerini belirtti ve, başkanlık divanı için uzlaşama yoluna gidilmesi işe zorlamayla başlanmaması tavsiyesinde bulundu.

Özgürgün, işe rahat bir şekilde başlanması meclis ve hükümetin rahat bir şekilde görevini yapabilmesi tavsiyesinde bulundu.

Son çare iç tüzüğün değişmesi

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre Başsavcılık’tan istenen görüşün olumsuz gelmesi durumunda Meclis iç tüzüğünde değişikliğe gidilecek. Muhalefet ise yeni döneme zorlamayla başlanmaması görüşünü iletiyor.

Arıklı’nın sorusu gerdi

Meclis’te başkanlık seçiminin yanı sıra kısa bir süre soğuk havalar esti. Yerinden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclisteki yemininin geçersiz olduğunu ileri sürdü.

Bunun üzerine konuşan Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli ise, Derya’nın yeminin geçerli olduğu kanaatine vardıklarını, bu kararın hukukçulara danışılarak verildiği bilgisini aktardı.

83 madde. İç tüzük düzenlkeme ister.