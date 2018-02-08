ANGOLEMLİ; “MECLİS BAŞKANLIĞI PEŞİNDE DEĞİLİM”

Star Kıbrıs Gazetesi köşe yazarlarından Erçin Şahmaran, son günlerde çok sık şekilde polemik konusu yapılmakta olan Meclis Başkanlığı konusu ile ilgili Hüseyin Angolemli ile görüştüğünü yazdı;

KKTC Meclis Başkanı kim olacak?



Yeni dönemde, en yaşlı milletvekili olarak, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli geçici Başkanlık görevini yürütüyor.



Dörtlü koalisyon hükümeti kurulurken, bu konu karara bağlandı.



Anlaşılan diğer konularda olduğu gibi, Meclis Başkanlığı konusu da dörtlü koalisyonu oluşturan maddelerden



Ve Meclis Başkanlığını yaşından dolayı geçici olarak yapacak olan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli için ortaklar en baştan anlaşmıştı.



Aslında bu konu Hüseyin Angolemli’nin konusu değil, bu konu koalisyon ortaklarının, çünkü bu anlaşmanın bir parçası da bu.



Tartışmalar üzerine dün sabah saatlerinde Meclisin geçici Başkanı Hüseyin Angolemli’yi aradım.



Sayın Başkana sordum;



Meclis Başkanlığında ısrarcı mısınız?



Hüseyin Angolemli kısa ve net olarak şu cevabı verdi;



“Bu konu benim dışımda. Ben makam, Meclis Başkanlığı peşinde değilim. Makam derdim olsa Bakanlık isterdim. Yıllardır siyasetin içindeyim. Konu biraz da maksatlı olarak kullanılıyor.”



Konuyla ilgili sorun ve tartışma önceden bilinmiyor muydu?



Israr edilecek mi, çözüm nasıl bulunacak?



Bilemiyorum, ama tartışmanın büyümesi, muhalefete, bu hükümetin oluşumuna karşı olanlara ciddi bir malzeme verecek.