ANGOLEMLİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...
Hüseyin Angolemli’nin acı günü
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Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin eşi Oya Angolemli, Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi…
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman da katıldı…
26 Nisan 1956 doğumlu olan Oya Angolemli yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.
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