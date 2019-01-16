Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ANGOLEMLİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...
ANGOLEMLİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

ANGOLEMLİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

Hüseyin Angolemli’nin acı günü

A+A-

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin eşi Oya Angolemli, Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi…

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman da katıldı…

26 Nisan 1956 doğumlu olan Oya Angolemli yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Etiketler : , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.