Ani başlayan ses kısıklığına dikkat!

Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, yorgunluk, yutkunma güçlüğü ve ani gelişen ses kısıklığı gibi sorunların tiroit hastalıklarının habercisi olabileceğine dikkat çekti ve konu ile ilgili önemli bilgiler verdi...

Tüm vücudu olumsuz olarak etkileyen tiroit rahatsızlıklarının özellikle de tiroit kanserinin erken evrede teşhis edilmesi için vücudumuzun verdiği bazı sinyalleri dikkate almamız gerekiyor. Sürekli yorgunluk, uykusuzluk ya da uyuduğunuz halde sürekli uyku hali, üzüntü, anksiyete, saç dökülmesi, normal yemek düzenine rağmen kendiliğinden kilo alma ya da verme, yutkunma güçlüğü veya boyunda hızlı büyüyen kitle gibi belirtiler vücudumuzun verdiği tiroit bezi hastalıkları alarmıdır. Böyle durumlarda ihmal edilmeden tiroit bezi ve hormonlarının kontrolü yaptırılmalıdır.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Ani başlayan ve geçmeyen ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve boğaz şişliği gibi belirtiler tiroit kanserinin erken teşhisi için çok önemlidir. Boyun bölgesinde hızla büyüyen kitlelerin takibi de kansere dönüşme riski açısından dikkate alınmalıdır. Bu belirtilerin yanı sıra tiroit kanserlerinin önemli bir kısmının hiçbir belirtiye yol açmadan yıllarca sessiz kalabildiği durumlar da bulunabilmektedir.

HER YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLEBiLiR

Her yaş grubunda ortaya çıkabilen tiroit nodülleri, genellikle kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde görülen nodüllerin kanserleşme riski daha fazladır. Çocukluk ya da ergenlik döneminde tespit edilen tiroit nodüllerinin kanserleşme riski de yüksektir. Bunlar dışında baş ve boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması, ailede tiroit kanseri hikayesi olması nodülü olan kişiler için kanserleşme ihtimalini artıran faktörlerdir. Ancak tiroit kanseri diğer kanser türlerine göre daha iyi seyirlidir, tedavide başarı oranı da oldukça yüksektir.

NODÜLLER KANSER İŞARETİ Mİ?

HER nodül kansere dönüşmez ve ameliyat gerektirmez. Hastalarımızın öncellikle bunu bilmesinde fayda var. Eğer kişide nodül varsa öncellikle ultrasonografik tetkikler yapılır. Ultrasonografik tetkiklerde görüntülenen her nodüle de biyopsi yapılmaz. İğne biyopsisi 1 cm'in üzerindeki çaplarda olan ve ultrasonda kuvvetli şüpheli bulgulara rastlanan nodüllere biyopsi yapmak gerekir. Ultrasonda kuvvetli şüphe ise özellikle nodülün mikrokalsifikasyon (kireçlenme) içermesi ve sınırlarının düzensiz olmasıdır. Eğer yine 1 cm'in üzerinde bir nodülde orta derecede şüpheli sonografik bulgular varsa yine iğne aspirasyon biyopsisi önerilir.