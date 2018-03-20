ANİ ÖLÜM
39 Yaşında hayatını kaybetti!
A+A-
Yılmazköy’de sakin Naciye Aslangazi (K-39) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
20.03.2018 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Yılmazköy’de sakin Naciye ASLANGAZİ (K-39) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “down sendromu ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.