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ANİ ÖLÜM

ANİ ÖLÜM

39 Yaşında hayatını kaybetti!

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Yılmazköy’de sakin Naciye Aslangazi (K-39) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

20.03.2018 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Yılmazköy’de sakin Naciye ASLANGAZİ (K-39) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “down sendromu ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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