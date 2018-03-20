Yılmazköy’de sakin Naciye Aslangazi (K-39) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

20.03.2018 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Yılmazköy’de sakin Naciye ASLANGAZİ (K-39) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “down sendromu ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.