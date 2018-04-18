Bafra’da sakin Enver Ayhan (E-47), saat 02.30 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yitirdi.



Polis Basın Bülteni’ne göre, Ayhan’ın cesedi üzerinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.