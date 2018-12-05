ANİ ÖLÜM!
Ani ve gayri tabii ölüm!
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04.12.2018 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Muzaffer UZKAPLAN (K-80) ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Muzaffer UZKAPLAN, ani ölüm
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