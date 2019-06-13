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ANİ ÖLÜM!

ANİ ÖLÜM!

Ani ölüm!

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AĞIRDAĞ'DA ANİ ÖLÜM

Ağırdağ'da sakin Halil İbrahim Sertsöz (E-63) ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polisten verilen bilgiye göre, Ağırdağ'da sakin Halil İbrahim Sertsöz (E-63), dün saat 17:00 sıralarında ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Sertsöz’e yapılan otopsi sonucu ölüm nedeninin “akciğer kanseri ve siroz hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

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