AĞIRDAĞ'DA ANİ ÖLÜM

Ağırdağ'da sakin Halil İbrahim Sertsöz (E-63) ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polisten verilen bilgiye göre, Ağırdağ'da sakin Halil İbrahim Sertsöz (E-63), dün saat 17:00 sıralarında ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Sertsöz’e yapılan otopsi sonucu ölüm nedeninin “akciğer kanseri ve siroz hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.