ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

19.10.2019 tarihinde, Bafra’da deniz içerisinde yüzdüğü sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu boğulma tehlikesi geçiren Elisabeth Gertrud Ulrıke SPADZINSKI (K-79), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23.10.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.