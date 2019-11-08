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ANİ ÖLÜM!

ANİ ÖLÜM!

Minibüste fenalaşıp...

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Girne’de seyir halinde olan minibüste yolcu olarak bulunan Salih Türken’in aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1. 07.11.2019 tarihinde, saat 08:45 sıralarında Girne‘de Mete Adanır Caddesi üzerinde seyir halinde olan minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan Salih TÜRKEN (E-46) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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