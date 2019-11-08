Girne’de seyir halinde olan minibüste yolcu olarak bulunan Salih Türken’in aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1. 07.11.2019 tarihinde, saat 08:45 sıralarında Girne‘de Mete Adanır Caddesi üzerinde seyir halinde olan minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan Salih TÜRKEN (E-46) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.