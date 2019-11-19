ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

17-18.11.2019 tarihleri, 17.30-10.00 saatleri arasında, Mehmetçik’te bir fabrikaya ait işçi lojmanında ikamet eden Hacı Bayram NALBANT (E-43) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

19.11.2019 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam etmektedir.