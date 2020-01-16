ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

14.01.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Hüseyin MELEMENDİ (E-62) rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. 16.01.2020 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi ” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.