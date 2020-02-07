ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

06.02.2020 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mustafa AKALIN (E-41), kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.