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ANİ ÖLÜM!

ANİ ÖLÜM!

41 yaşında hayatını kaybetti!

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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

06.02.2020 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mustafa AKALIN (E-41), kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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