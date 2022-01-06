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Ani ölüm

Ani ölüm

Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Esentepe’de sakin 74 yaşındaki William Jardine Wood, evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 06:30 sıralarında, Esentepe’de sakin William Jardine Wood (E-74), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Yapılan otopsisinde Wood’un ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

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