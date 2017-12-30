ANİ ÖLÜM!
Sınırüstü’nde Ani Ölüm
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Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde dün saat 16.00 sıralarında, Yavuz Karabayram yatağında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde dün saat 16.00 sıralarında, Yavuz Karabayram (E-54), yatağında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Etiketler : Sınırüstü, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi
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