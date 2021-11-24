Girne’de dün saat 18.30 sıralarında, 21 yaşındaki bir genç, evinde ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis bültenine göre, Godswill Onyeka Nnamdi (E-21), kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Nnamdi’nin cesedi üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.