ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

27.11.2019 tarihinde saat 17.00 sıralarında Sınırüstü’nde, Braın Frederıck BURDGE (E-84) kalmakta olduğu yaşlı bakımevinde yatağında yattığı esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. 28.11.2019 tarihinde, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “eski ve yeni geçirilmiş kalp krizine bağlı solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.