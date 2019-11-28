ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM!
Ani ölüm!
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
27.11.2019 tarihinde saat 17.00 sıralarında Sınırüstü’nde, Braın Frederıck BURDGE (E-84) kalmakta olduğu yaşlı bakımevinde yatağında yattığı esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. 28.11.2019 tarihinde, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “eski ve yeni geçirilmiş kalp krizine bağlı solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Braın Frederıck BURDGE, ani ölüm
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