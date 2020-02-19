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Ani ve gayri tabii ölüm

Ani ve gayri tabii ölüm

Nevin Sakızcıoğlu ölü bulundu

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Tuzla’da sakin Nevin Sakızcıoğlu (K-61) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde dün saat 18.00 sıralarında ölü olarak bulundu.

Nevin Sakızcıoğlu’nun bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Kişinin kesin ölüm sebebi bugün yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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