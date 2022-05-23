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  3. Aniden rahatsızlanan 38 yaşında yaşamını yitirdi.
Aniden rahatsızlanan 38 yaşında yaşamını yitirdi.

Aniden rahatsızlanan 38 yaşında yaşamını yitirdi.

Aniden rahatsızlanan 38 yaşında yaşamını yitirdi.

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Girne’ye bağlı Zeytinlik köyünde evinde aniden rahatsızlanan 38 yaşındaki Aysun Erkan yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Erkan dün gece saat 21.30 sıralarında, evinde rahatsızlandıktan sonra hayatını kaybetti.

Erkan’ın ani ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

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