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Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi

Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Mustafa Cengiz ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi

Gazimağusa’da 57 yaşındaki Mustafa Cengiz, bugün saat 03.00 sıralarında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Cengiz, ailesi tarafından götürüldüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis açıklamasında, Cengiz’in otopsi maksatları için Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna yerleştirildiği belirtildi.

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