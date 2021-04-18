Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 13:30 sıralarında, Mormenekşe’de sakin Erhan GÜR (E-32), Yeniboğaziçi’nde çalışmakta olduğu iş yerinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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