Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 13:30 sıralarında, Mormenekşe’de sakin Erhan GÜR (E-32), Yeniboğaziçi’nde çalışmakta olduğu iş yerinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.