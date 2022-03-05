Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
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Alsancak’ta sakin 82 yaşındaki Bertil Olov Wedin hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 08.00 sıralarında, Alsancak’ta sakin Bertil Olov Wedin (E-82) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Wedin’in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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