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Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

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Alsancak’ta sakin 82 yaşındaki Bertil Olov Wedin hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 08.00 sıralarında, Alsancak’ta sakin Bertil Olov Wedin (E-82) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Wedin’in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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