Alsancak’ta sakin 82 yaşındaki Bertil Olov Wedin hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 08.00 sıralarında, Alsancak’ta sakin Bertil Olov Wedin (E-82) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Wedin’in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.