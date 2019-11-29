Anıl'a 'anne' diyecek diye...

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, "Çocuk bakmak çok zormuş" itirafında bulundu.

elin Akil ile eşi Anıl Altan, marka yüzü oldukları markanın lansmanında, ikiz bebekleri ve çocuk büyütmenin zorlukları hakkında konuştu.

Tavsiye etmeyecekleri ürünlerin tanıtımını hiçbir zaman yapmadıklarını belirten Pelin Akil ile Anıl Altan, tanıtımın gerçekleştirdikleri ürünleri kendilerinin de kullandığını söyledi.

Alin ve Lina ismli ikiz bebekleri bulunan oyuncu çift, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek, "Çocuk bakmak çok zormuş, inanın anne va babalarımız ne kadar zorluklarla bizleri büyütmüşler" dedi.

Evde eşi Anıl Altan’ın her konuda kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Pelin Akil, "Anıl bebeklerin bakımında her daim bana destek veriyor, çocuklarım ileride ona 'anne' diyecek diye korkuyorum" sözleriyle espri yaptı.