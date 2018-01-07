“Ankara’nın Yakın Dostu Ülkeleri Harekete Geçiriyoruz”

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis, “çözüm olabilmesi için, Türkiye’nin, Kıbrıslı Rumların tehdit gördüğü taleplerini terk etmesi gerektiğini” iddia etti, Türkiye’nin yakın dostu ülkeleri, Türkiye’ye nüfuz kullanmaları için harekete geçirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Alithia “Birinci Hedefim Kıbrıs Sorununun Çözümü” başlıklı haberinde Anastasiadis’in Rum Haber Ajansı’na (KİPE) verdiği söyleşinin ikinci bölümünü aktardı.

Gazeteye göre Anastasiadis, “Türkiye’nin yakın dostu olan ülkeleri; çözüm olabilmesi için Kıbrıs Rum toplumu tarafından kabul edilmeyen veya bir toplumun güvenliğini garanti ederken öteki topluma tehdit oluşturan taleplerini terk etmesi gerektiğini anlaması için nüfuz kullanma konusunda harekete geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Yeniden seçilmesi halinde Kıbrıs sorununun çözümünün birinci önceliği olmaya devam edeceğini söyleyen Anastasiadis Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünü kabule ne derece hazır olduğu sorusuna ise şu cevabı verdi:

“İnsanlar, toplumlardan birine avantaj ötekine dezavantaj yaratmayacak, toplumlardan birine, ötekine göre fazla imtiyaz tanıdığı için hemen ertesinde çökmeyecek işleyebilir, sürdürülebilir çözümü kabul edebilir.

Dolayısıyla insan hakları, özgürlükleri –ki bunların önemlileri güvenceye alındı- ve bir o kadar önemli olan; devletin işleyebilme olanakları güvenceye alınsın ki, olumsuz yönde kullanılabilecek olumlu oy hakkı (en az bir Kıbrıslı Türk üyenin olumlu oyu) veya yeterli bir anlaşmazlıkların çözüm mekanizması olmaması yüzünden devleti dağılmaya götürecek durumlarla karşılaşmayalım.

Sakinlerinin kabul edeceği yapılandırılmış bir devlet ve (Kıbrıs Cumhuriyeti’nin) dönüşümle normal devlet şartlarını oluşturacak perspektifler olduğunda, o zaman (çözümün) kabul edilme perspektifi vardır. Eğer bundan başka bir yere götürürse, kabul edilmeyecek.”

Söyleşinin enerjiyle ilgili bölümünde “en önemli başarılarımızdan biri, egemenlik haklarımızın güvenceye alınmasıdır” diyen Anastasiadis, bunu “çok boyutlu dış politikaları ile, gerek komşu ülkelerle kurulan ittifaklarla, güçlü devletlerle ilişkilerini derinleştirerek ve enerji devi şirketlere ruhsat verme metoduyla başardıklarını” söyledi.

“Türk tarafının uzlaşmazlığı”

Anastasiadis “Büyük ülkelerin çıkarlarını da temsil eden dev şirketleri çektik. Bu nedenle enerjiyle ilgili projelerimiz başarıyla ilerliyor. Ülkelerin, kendi çıkarları ve o ülkelerle ilişkilerinden dolayı Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin projelerine itiraz etmesine olanak tanımayan çıkarları var” dedi.

Önceki görev süresi için koyduğu hedeflerden bazılarını gerçekleştiremediğini söyleyen Anastasiadis kimi hedeflerini “Türk tarafının uzlaşmazlığı” kimilerini de Kıbrıs Rum meclisinin bazı yasaların geçirilmesindeki tavrı nedeniyle gerçekleştiremediğini öne sürdü, meclise işbirliği çağrısında bulundu.

Fileleftheros haberi “Ankara’nın Yakın Dostu Ülkeleri Harekete Geçiriyoruz” başlığıyla aktardı.

Politis ise “Artık Rakip Olmayacağım…. Anastasiadis’ten Meclise İkinci Başkanlık Döneminde İşbirliği Çağrısı” başlığını kullandı.