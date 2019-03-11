Anlaşma tamam!

Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes ile yeni kontrat konusunda el sıkıştı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes ile yeni kontrat konusunda temaslara başlayan Galatasaray Yönetimi, Norveçli futbolcuyla el sıkıştı.

Linnes’in 950 bin euroluk yıllık ücretine ufak bir zam yapılacağı öğrenilirken, başarılı sağ bekin rakam konusunda sıkıntı yaratmadığı öğrenildi.

600 bin euro alan Sinan Gümüş ise kendisine verilen 1 milyon euroyu ilk etapta beğenmemişti. Sinan konusunda yönetim geri adım atmayı düşünmüyor.