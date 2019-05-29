Anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat’te ‘casus’ şoku

Platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat, bu kez çalışanının kullanıcıları gizlice takip ettiği iddialarıyla gündeme düştü.

Kimi zaman şirketlerin içindeki bazı çalışanlar, en az hacker’lar kadar büyük tehdit olabiliyor. Bunun son örneği de Snapchat’te yaşandı.

Snapchat’in ilk çıkışından bu yana en dikkat çeken özelliği bir süre sonra mesajların kaybolması, silinmesi. Ancak bu kaybolan mesajların gerçekten silinip silinmediği kullanıcıların kafasını karıştıran bir konuyydu. SnapLion ise gerçekte bu içeriklerin silinmediğini ortaya koyan özel bir araç.

Daha çok yasal sorumluluklar söz konusu olduğunda Snapchat, SnapLion aracılığıyla kullanıcıların silinen içeriklerini de yetkililerle paylaşabiliyor.

SnapLion, başlangıçta güvenlik ekibinin kullanımına sunulmuştu ancak sonrasında şifre sıfırlama gibi işlemler de işin içine girince SnapLion’ı kullananların sayısı şirket içinde arttı; bu da güvenlik zafiyetini beraberinde getirdi. Snapchat’in bazı eski çalışanları, SnapLion’ın suistimal edildiğini öne sürüyor.

Bu iddiaya göre söz konusu çalışanlar, ilgili aracı kullanarak kullanıcıları gizlice izlemiş. Araç erişim kayıtlarını tutsa da tam manasıyla çalışmıyor ve çalışanlar da bunu kullanmış.

Snapchat ise net bir dille bunu kabul etmiyor.