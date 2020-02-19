Anne adaylarına 'açık hava yürüyüşü yapın' tavsiyesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Gökhan Öcal, anne adaylarının her gün bir saat açık hava yürüyüşünün hem bedensel hem de psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmesini sağlayacağını söyledi.

Anne adaylarının hamileliği boyunca bazı kurallara uyması, kendine dikkat etmesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Gökhan Öcal, gün boyunca hareketsiz ve oturarak iş yapan anne adaylarının, iş sonrası evde temel egzersiz hareketleri ile toplardamarlardaki kan akışını düzenleyecek hareketler yapmaları gerektiğini kaydetti.

Egzersiz önemli



Öcal, "Hamilelik döneminde anne adaylarının egzersiz yapması gerek annenin gerekse bebeğin sağlığı için oldukça önemlidir. Gebelik sürecinde yapılan egzersizler, spor, açık hava yürüyüşleri anne adayının daha rahat bir doğum yapmasına yardımcı olurken aynı zamanda hamilelik boyunca daha sağlıklı hissetmesini sağlar” dedi.



Kendinizi eve kapatmayın



Dr. Öcal şöyle devam etti: “Anne adayları soğuk havayı bahane ederek kendisini eve kapatmamalıdır. Havanın soğumasıyla sürekli evin içinde hareketsiz kalmak, kilo artışı ve dolaşım problemlerine neden olabilir. Kış aylarında güneşten daha az yararlanma imkanı olsa da, her gün bir saat açık hava yürüyüşü hem bedensel hem de psikolojik olarak anne adaylarının kendilerini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.”



Mutlaka doktorunuza başvurun



Yapılacak olan sporun, hamileliğe bağlı şeker hastalığı riskini azalttığını, doğum sırasındaki dayanıklılığı artırdığını belirten Opr. Dr. Gökhan Öcal, “Gebelik sürecinde düzenli yapılan egzersizler daha kolay bir doğum imkanı sağlamaktadır. Hamilelik döneminde yapılan egzersizlerde en önemli unsur aşırıya kaçmamaktır. Hamilelik döneminde spora başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve doktorunuzdan gereken onayı almanız gerekmektedir" diyerek sözlerine son verdi.

Gazete Vatan