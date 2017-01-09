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Anne adaylarının en çok merak ettiği 8 soru

Anne adaylarının en çok merak ettiği 8 soru 1110

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Figen Taşer Güney, hamilelik sürecinde merak edilenleri anlattı, anne adaylarının kafasına takılan soruları şöyle yanıtladı: