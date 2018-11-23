Anne Babalar dikkat!

Büyüme çağında etrafı keşfetmek için sık sık ortamdaki objelere dokunan çocuklarda, arpacık görülebiliyor. Genellikle zararsız olan ancak göz çevresinde rahatsızlığa neden olan arpacık, için ilk tedavinin ılık su pansumanı olduğunu söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cüneyt Ocak, arpacık ile ilgili anne babalara önerilerde bulundu.

• Çocuklarda göz kapağı ve göz kapağı çevresinde oluşan şişlik, kızarıklık ve ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren arpacık, genellikle göz kapağındaki yağ bezlerinin enfeksiyonu sonucu oluşur. Enfeksiyonların çoğuna ‘stafilokok bakterisi’ neden olmaktadır.

• Hastalarda dış ve iç arpacık olarak iki tür arpacık gözlenebilir. Kirpik dibinde başlayan ve çoğunlukla sivilce gibi görünen dış arpacık, kıl kökünde oluşan iltihap sonucu oluşur. Göz kapağında yağ üreten bir bezde görülen enfeksiyona bağlı çöz kapağı içinde görülen ise iç arpacık olarak karşımıza çıkar.

ÇOCUKLARDA ARPACIK NEDEN OLUR?

• Arpacık, çocuklarda sıklıkla görülebilen bir hastalıktır. Bunun nedeni öğrenmeye istekli olan çocukların her nesneyi elleri ile dokunmasından kaynaklanır. Gün içerisinde sürekli hareket halinde olan çocuk, objelere dokunduktan sonra ellerini yüzüne ve gözlerine temas ettirir. Bu durumda arpacığın oluşmasındaki bakteriler göz çevresine taşınarak hastalık sürecini başlatır. Genelde ağrı, şişlik, gözlerde sulanma ya da batma hissi, acı ve kaşıntı ile göz çevresinde eşlik eden sarı iltihaplar en sık görülen belirtileridir.



ARPACIK TEDAVİSİ İÇİN ILIK PANSUMAN

• Çoğu durumda, arpacık özel bir tedavi gerektirmez. Genellikle en geç 20 gün içerisinde kendiliğinden kaybolur ancak bazen sık tekrarlamalar görülebilir. Sık tekrarlayan arpacıkların bir kısmında görme bozukluğu tespit edildiği gözlemlenir.

• Genelde zararsız olan arpacık, ufak tefek tedavilerle çözümlenebilir. Evde yapabileceğimiz Ilık pansuman ile iltihap toplanıp dışarıya akıtılabilir. Ilık pansumana rağmen düzelmeyen arpacıklar için ise mutlaka bir göz doktoruna gidilmesi önerilir.

• Göz kapağına uygulanacak antibiyotikli göz damlaları veya topikal antibiyotikli kremler arpacık tedavisinde kullanılabilir. Göz kapağının enfeksiyonu devam ederse veya göz kapağının ötesine geçerse, tablet şeklinde antibiyotiklere geçilebilir.

• Arpacık kendiliğinden temizlenmediği bazı durumlarda ise arpacığın boşaltılması için küçük bir cerrahi müdahale yapılabilir. Bu cerrahi müdahale iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olur, ağrı ve şişliği hafifletir.

ARPACIK TEDAVİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Arpacığa dokunmayın: Arpacığı açmaya ya da akıtmaya çalışmayın. Bunu yapmak, enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir.

• Göz kapağını temizleyin: Etkilenen göz kapağını hafif sabun ve su ile hafifçe yıkayın.

• Gözünüzün üzerine ılık bir bez yerleştirin: Ağrıyı gidermek için temiz bir bezi sıcak su ile ıslatın. Bezi sıkın ve kapalı gözünüzün üzerine koyun. Isısını kaybettiğinde havluyu tekrar ıslatın. 5 ila 10 dakika boyunca devam edin. Daha sonra hafifçe göz kapağına masaj yapın. Bunu günde iki-üç defa tekrarlamak, biriken iltihabın kendiliğinden tahliye olmasını sağlayabilir.

• Hijyen kurallarını ihmal etmeyin: Arpacığın yeniden oluşmasını engellemek ya da var olan arpacığın daha fazla büyümesini önlemek için hijyen kurallarına dikkat edin. Ellerin sık sık ve iyi yıkandığından emin olun.



