Anne Dizisinde Beklenmeyen Ayrılık!

Star TV'nin iddialı dizisi Anne'de flaş bir ayrılık yaşandı. İşte Anne dizisinden ayrılan o ünlü oyuncu?

Star'ın sevilen dizisi Anne'de, sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide, Cahide karakterine hayat veren Gülenay Kalkan, diziden ayrıldı.

Yakında final yapacak olan Anne'de, flaş bir ayrılık daha yaşanı. Gülenay Kalkan, hayat verdiği Cahide karakterinin ölmesiyle, diziye veda etmiş oldu.