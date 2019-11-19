Bir bebeğin ilk kez kap atışını duymak yeni ebevynler için heyecanlı ve duygusal anlardan biridir. Bebeğinizin kalp atışlarını duyduğunuz anda adeta bir mucizeye tanık olduğunuzu hissedebilirsiniz. Peki anne karnında kalp atışı ne zaman başlar, ne zaman duyulur?

Bir fetal kalp atışı ilk erken doğumdan sonra 5-6 hafta gibi bir vajinal ultrasonografi ile tespit edilebilir. Gelişmekte olan bir embriyonun ilk görünür işareti olan cenin direği bazen görülebilir. Ancak gebelikten 6-7 hafta sonra, bir kalp atışı daha iyi değerlendirilebilir. Doktorunuz ilk karın ve vajinal ultrasonunuzu sağlıklı, gelişmekte olan bir hamilelik belirtileri olup olmadığını kontrol etmek için programlayabilir.

BEBEĞİN KALP HIZI

Bebeğinizin kalp atışı 6-7 haftada dakikada 90-110 atım arasında olmalıdır. 9. Haftada, bebeğinizin kalp atışı 140-170 bpm'ye ulaşmalıdır.

NEDEN BEBEĞİN KALP ATIŞINI DUYMAYABİLİRSİN?

İlk ultrason da bir bebeğin kalp atışlarını duymayabilirsiniz. Hamilelik dönemi erken olduğu için bu sorun olduğu anlamına gelmez. Kalp atışı tespit edilmezse, doktorunuz fetal ölçümleri kontrol edebilir. 5 embriyoda taç uzunluğu 5 milimetreden daha büyük olan bir embriyoda fetal kalp atışı yoksa, sağlık uzmanınız endişelenebilir.

6. haftadan sonra, doktorunuz ayrıca gebelik kesesi yoksa endişelenecektir. Doktorunuz hamileliği onaylamak için kan testi isteyebilir veya birkaç gün sonra başka bir ultrason için tekrar gelmenizi isteyebilir.