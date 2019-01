ANNE-KIZ YAKALANDI!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Girne’de bir marketten üç kez yiyecek çalan anne kız sonunda yakalandı. Anne Hülya Babacan ile kızı Nazlıcan Babacan dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlıların 28 Kasım 2018 tarihinde Karakum’da faaliyet gösteren Erdener marketten 158 TL değerinde 2 kilo kuzu kuşbaşı et çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların 26 Aralık 2018 tarihinde yine aynı marketten 253 TL tutarında 1 buçuk kilo kuşbaşı et, bir tavuk göğsü, 1 buçuk litre kola ve çeşitli gıda ürünlerini çaldığını belirtti. Polis, zanlıların 30 Aralık 2018 tarihinde de 77 TL değerinde tavuk göğsü, kutu mantar çaldıklarını açıkladı. Zanlıların her üç hırsızlıktan Hülya Babacan’ın gıda ürünlerini çantasına koyup marketten çıkardığını söyleyen polis, her iki zanlının ifade vererek suçlarını kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Hülya Babacan’ın bir yerde çalıştığını, daha önceden 3 adet hırsızlık sabıkası olduğunu, Nazlıcan Babacan’ın ise üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.Yargıç Meltem Dündar, zanlılardan Hülya Babacan’ın 10 gün süre ile cezaevine gönderilmesine, Nazlıcan Babacan’ın ise bir kefilin 40 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.