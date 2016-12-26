Anne Olacağını Öğrenince...

Ünlü oyuncu 2 aylık hamile!

Kenan Ece'yle birlikte olan Canan Ergüder, iddiaya göre 2 aylık hamile… Bu haberle havalara uçan oyuncu çift, yeni yılda nikah masasına oturma kararı aldı .

Ünlü isimler arasındaki "Önce bebek, sonra nikah" modasına Canan Ergüder'le Kenan Ece de uydu. Ece'yle aşkını geçtiğimiz yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilan eden güzel oyuncu, iddiaya göre 2 aylık hamile.

DİZİ SETİNDE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

İkili, bu haberi şimdilik yalnızca aileleriyle ve çok yakın birkaç dostuyla paylaştı.Aşkları bundan yaklaşık 1 buçuk yıl önce birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen Canan Ergüder'le Kenan Ece'nin ne zaman evleneceği belirsizliğini koruyor.