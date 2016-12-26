Anne Olacağını Öğrenince...

Kenan Ece'yle birlikte olan Canan Ergüder, iddiaya göre 2 aylık hamile… Bu haberle havalara uçan oyuncu çift, yeni yılda nikah masasına oturma kararı aldı.
Ünlü isimler arasındaki "Önce bebek, sonra nikah" modasına Canan Ergüder'le Kenan Ece de uydu. Ece'yle aşkını geçtiğimiz yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilan eden güzel oyuncu, iddiaya göre 2 aylık hamile.
DİZİ SETİNDE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI
İkili, bu haberi şimdilik yalnızca aileleriyle ve çok yakın birkaç dostuyla paylaştı.Aşkları bundan yaklaşık 1 buçuk yıl önce birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen Canan Ergüder'le Kenan Ece'nin ne zaman evleneceği belirsizliğini koruyor.
NİKAH MASASINA OTURMAYA HAZIRLANIYORLAR
Ancak Ergüder'in karnının daha fazla büyümeden yeni yılın ilk aylarında nikah masasına oturması bekleniyor.