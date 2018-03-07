ANNE PRİZDE ŞARJ ALETİNİ UNUTTU

Çocukları olanlar, onları evdeki tehlikelerden korumak için neler yaptıklarını çok iyi bilirler.

Çocuğunuza zarar gelmesin diye elinizden gelen her şeyi yapsanız da maalesef ufak tefek kazalar meydana gelebiliyor.

Courtney Davis ismindeki bir annenin hemen her gün kullandığı şarj aleti çocuğunun başına bakın neler getirdi.

Evde çocuk olduğundan dolayı Courtney, hemen her an prizde takılı kablo bırakmıyordu. Bir gün şarj aletini prizden çıkarmayı unuttu.

19 aylık Gabby takılı olan şarj aletinin ucunu ağzına soktu.

Şok olan anne Facebook’ta şunları yazdı:

“Daha önce hiç şarj aletimi prizde unutmamıştım. Birkaç saniye içinde ağzının kenarı yandı. Daha önce şarj aletine hiç dokunmamıştı bile.”

Sosyal medyada yaptığı güncellemelerden anladığımız kadarıyla Gabby’yi estetik cerraha götürmüş.

Courtney, “İnsanlar attıkları mesajlarla şarj aletinin markasını öğrenmek istediler. Şarj aleti Samsung Note 5 akıllı telefonuma ait orijinal şarj aletiydi” dedi.

Ayrıca kızının fotoğraflarını da paylaştı. Diğer annelerin de yaptıkları yorumlarla şarj aletini prizde unutmanın ne kadar tehlikeli olduğunu öğrendi.

Courtney, kızının başına gelenden bütün ebeveynlerin haberdar olmasını ve aynı hatayı yapmamalarını istiyor.

Düşünülenden daha yaygın

Doktor Marc Jeschke, Gabby’nin başına gelenle sık sık karşılaştığını söyledi.

Global News’e “Çocuklar kabloları çiğnemeye bayılırlar. Prizde unutulan kablolar inanılmaz zararlar verir. 90’lardan beri yanık vakaları görüyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki benzer vakalarla sık sık karşılaşıyorum” dedi.

Evinizde çocuğunuzun ulaşabileceği kablolar var mı?

Bir ucu prize takılı olan kablolar çocukların hayatına bile mal olabilirler. Umarız ki bundan sonra siz de boşta şarj aleti bırakmazsınız ve çocukları olanlara da aynı şeyi tavsiye edersiniz.

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