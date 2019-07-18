ANNE SERBEST, OĞUL TUTUKLU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Yeni Boğaziçi köyünde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hem uyuşturucu madde hem de eski eser ele geçirildi

Yeni Boğaziçi köyünde alınan bir ihbar üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Şevket Sevdalı ile Ayşegül Sevdalı’nın evinde, hem uyuşturucu madde hem de eski eser ele geçirildi. Konu evde el geçirilen 2 kök Hintkeneviri bitkisi ile 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarruf eden Şevket Sevdalı ile yine aynı evde ele geçirilen 17 adet eski eseri tasarruf eden annesi Ayşegül Sevdalı tutuklandı.

Zanlı Şevket Sevdalı “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraatı”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak, annesi zanlı Ayşegül Sevdalı ise “Kanunsuz eski eser tasarrufu” suçuyla ilgili dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı Şevket Sevdalı aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, zanlı Ayşegül Sevdalı ise tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

2 kök Hintkeneviri, 1 gr uyuşturucu

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 16 Temmuz 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Şevket Sevdalı’nın evinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bitkisi ziraatı yaptığı ve tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Aynı gün zanlının evine gidilerek arama yapıldığını belirten Türe, zanlı Şevket Sevdalı’ya ait yatak odasında 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde, dolap içerisinde 17 adet eski eser ve evin çıkışında 1 adet kurutulmuş, 1 adet ise saksıda ekili Hintkeneviri bitkisi tespit edildiğini açıkladı.

Türe, zanlının gönüllü ifade vererek konu uyuşturucu maddeyi içmek için satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Türe, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

17 adet eski eser ele geçirildi

“Kanunsuz eski eser tasarrufu” meselesinin soruşturmasını yürüten tahkikat memuru Erman Sennaroğlu ise 16 Temmuz 2019 tarihinde zanlı Ayşegül Sevdalı’nın evinde narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada kendisine verilen 6 adet eski eserin yanında 11 adet de arkeolojik eski eserin bulunduğunu belirtti.

“Eski eser tasarrufu” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ayşegül Sevdalı’nın gönüllü ifade verdiğini belirten Sennaroğlu, konu eski eserleri 8 ay önce ölen babasının evinde bulduğunu beyan ettiğini açıkladı.

Sennaroğlu, Eski Eserler Dairesi’nden gelen yetkililer tarafından ele geçirilen parçalar üzerinde inceleme yapıldığını ifade ederek, konu eski eser parçalarının 11 adetinin Geometrik, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Sennaroğlu, zanlı Ayşegül Sevdalı’nın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Oğul tutuklu, anne teminatla serbest

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, zanlı Şevket Sevdalı’nın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Aksun, zanlı Ayşegül Sevdalı’nın ise kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.