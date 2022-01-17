Anne sütü videolarını satarak ayda servet kazanıyor!

Anne sütü videolarını satarak ayda 185 bin TL kazanıyor: İnsanların ne dediği umurumda değil

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Alice Lovegood, kendi sütünü sağdığı anların videosunu satarak ayda 10 bin sterlin yani yaklaşık 185 bin TL kazanmaya başladı.

3 çocuk annesi Alice Lovegood, sütünün videolarını internet üzerinden satarak ayda 10 bin sterlin kazanmaya başladığını ifade etti. Bu yola girmeden önce borçları olduğunu söyleyen genç anne, artık borçlarından da kurtulduğunu söylüyor.

8 yaşında, 3 yaşında ve 7 aylık bir kızı olan Alice, geçtiğimiz yıl bunu yapmaya başlmadan önce çok farklı hayatları olduğunu ve borçlarından dolayı hafta sonları dahil çalıştığını, ailecek tatile bile çıkmadıklarını söyledi.

Daily Star'da yer alan habere göre şu an çocuklarını iyi bir okula yerleştirebileceğini ve onlarla güzel vakit geçirebileceğini söyleyen Alice, yayınladığı bu videoları 'iğrenç' bulanların da olduğunu belirtiyor.

İnsanların ne dediği umurumda değil diyen Alice, 'başardıklarımdan gurur duyuyorum ve bana verdiği seviyorum' dedi.

Alice Lovegood, 2020 yılının ağustos ayında bu sektöre girdiğini ve en küçük çocuğuna hamile kaldıktan sonra bu kararı aldığını belirtti.

3. çocuklarını beklemediklerini ve hamileliğin ona sürpriz olduğunu söyleyen Alice, şok yaşadığını ifade etti.

Videolarına emzirme kayıtlarıyla başladığını söyleyen Alice, binlerce kişinin bu videoları izlemek için para vermeye hazır olduğunu aktardı.

"TAKİPÇİM EMZİRMEM İÇİN 100 BİN STERLİ TEKLİF ETTİ"

ALice, bir takipçisinin onu emzirmesi için 100 bin sterlin teklif ettiğini ancak bu göz kamaştırıcı teklifi reddettiğini belirtti. Genç kadın Kanal 4'te yayınlanan bir belgesel sonrası daha da tanınmaya başladığını söyledi.

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