Anne sütüne eşdeğer kabul ediliyor!

Hindistan cevizinin faydaları nelerdir? Hindistan cevizi; karbonhidratlar, doymamış yağlar, lif, kalsiyum, demir, bakır, magnezyum, manganez, çinko ve selenyum bakımından oldukça zengindir. Ayrıca bol miktarda protein, sodyum, potasyum, niasin, pantotenik asit, piridoksin, riboflavin, tiamin, C, E, K vitaminleri içerir... Peki, Hindistan cevizinin faydaları nelerdir? Hindistan cevizi neye iyi geliyor? Hindistan cevizi neye iyi geliyor?

Hindistan cevizi (Coco nucifera), tropik iklimlerde yetişen palmiye ağacı ailesinin tohum ve meyvesidir. Kahverengi, lifli kabukları içinde beyaz yenilebilir eti bulunur. Güney ve Güneydoğu Asya ve Pasifik adalarında yaşayan milyonlarca insan için çok yönlü ve vazgeçilmez bir gıda maddesidir. Dünyanın bu bölgelerinde hazırlanan hemen hemen her tarifte kullanıldığı için mutfakta en çok aranan malzemelerden biridir. Taze hasat edilen Hindistan cevizinin suyu, en yüksek elektrolit kaynaklarından biridir. Peki, Hindistan cevizinin faydaları nelerdir? Hindistan cevizi neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

HİNDİSTAN CEVİZİNİN FAYDALARI

Hindistan cevizinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Hindistan cevizi yüksek miktarda doymuş yağ içerir, ancak bunlar zararsızdır. Orta uzunlukta yağ asitleri olan Orta Zincir Trigliseritleri içerirler. Bu yağ asitleri vücut tarafından farklı şekilde emilir. Sindirim sisteminden doğruca karaciğere giderler ve keton cisimlerine dönüşürler. Bunun epilepsi ve Alzheimer gibi beyin bozuklukları üzerinde terapötik etkileri olabilir.

* Hindistan cevizi, insülin sekresyonunu ve kan şekeri kullanımını geliştirir. Kan şekeri kontrolü için hormonları olumlu yönde etkileyerek diyabeti kontrol eder. Bu, kan şekeri seviyesindeki artışı yavaşlatır ve glisemik istekleri azaltmaya yardımcı olur. Hindistan cevizi, hızlı sindirime ve sindirim ve bağırsak bozuklukları ile ilişkili diğer semptomlara fayda sağlar. İçeriğindeki diyet lifi besinlerin ve minerallerin emilimini destekler. Ayrıca kusmayı ve mide bulantısını azaltır.

* Hindistan cevizi yağ asitlerinin bağışıklık fonksiyonunu artırmaya ve vücuttaki sistemik inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlar içerdiğini göstermektedir. Bu antioksidanlar, bazılarının hücre hasarına neden olan serbest radikalleri ortadan kaldırarak metabolik ve yaşlanma ile ilgili hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine inanılmaktadır.

* Hindistan cevizi tüketmek bağışıklık sistemi için mükemmeldir. Antiviral, antifungal, anti-bakteriyel ve anti-parazitiktir. Hindistan cevizi yağı alımı, vücudun hem hastalığa neden olan virüslere hem de bakterilere karşı direnç oluşturmasına yardımcı olabilir. Hindistan cevizinin çiğ olarak tüketilmesi, boğaz enfeksiyonları, bronşit, idrar yolu enfeksiyonu, tenyalar ve mikropların neden olduğu diğer rahatsızlıkların giderilmesinde yarar sağlar.

* Hindistan cevizi yağ yakarak enerjiyi artırmaya yardımcı olur. Hindistan cevizi yağında bulunan trigliseritler, 24 saatlik enerji harcamasını% 5 arttırır ve uzun vadede kilo kaybına neden olur.

* Hindistan cevizinin kanser önleyici özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle kolon ve meme kanseri tedavisinde faydalıdır.

* Hindistan cevizi suyunun tam yağlı sütten daha besleyici ve sağlıklı olduğu düşünülmektedir. Anne sütüne eşdeğer kabul edilen laurik asit içerir.

* Hindistan cevizin doğal diüretik özelliği idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder. Enfeksiyondan doğal olarak kurtulmak için idrar akışını iyileştirir.

* Saç ve cildin sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olur, kırışıklıkları, sarkan cildi, yaşlılık lekelerini önler ve güneş koruması sağlar.

* Hindistan cevizi suyu sterildir ve hamileler için çok iyidir. Anne ve bebeğin bağışıklığını ve sağlığını iyileştirir, enfeksiyon ve diğer hastalıkları önler. Ayrıca, fetüsün genel sağlığını iyileştirmek için amniyotik sıvı seviyelerini arttırır.

* Hindistan cevizi suyu, ağız bakterilerini öldürmek, ağız kokusunu azaltmak ve genel diş sağlığını iyileştirmek için ağız gargarası olarak da kullanılabilir.