"Anne sütünü azaltıyor"

Doğum sonrası hızla verilen kilolar, anne sütünü olumsuz etkiliyor. Emziren annelerin ayda 2 kilodan fazla olan ağırlık kaybının sağlıksız olduğuna dikkat çeken uzmanlar, annelerin lohusalıkta yaşadığı depresyona ise D vitamini desteği öneriyor.

Gebelikte alınan kilolar her anne adayının keyfini kaçırıyor. Doğum sonrası toparlanma sürecinde birçok anne, aldığı kilolardan bir an önce kurtulmak için farklı yöntemlere başvuruyor. Gebelikte alınan kiloların hızlı verilmesinin, olumsuzlukları beraberinde getireceğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcısı Doç Dr. Coşkun Şimşir, "Doğum sonrası kilo verme hızı ve zamanı aslında gebelik süresince alınan kiloyla ilgilidir. Normal ağırlıkta olan bir kadın hamile kaldığında gebeliği boyunca 9-12 kilo alabilir. Doğum sırasında ise bu kilonun yaklaşık 3-5 kilogramı kaybedilir. Geri kalan fazla kilolar ise ilk 6-8 ay boyunca yavaşça verilebilir" dedi.

"Emziren annelerin ayda 2 kilonun üzerinde ağırlık kaybetmeleri asla doğru değildir"

Bebeğini anne sütüyle besleyen annenin emzirme dönemi süresince vücut ağırlığındaki değişiklikler konusunda bilgilenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Şimşir, "Emziren annelerin ayda 2 kilonun üzerinde ağırlık kaybetmeleri asla doğru değildir. Emziren annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi, annenin sağlığını bozar, süt verimini düşürür. İlk 4 ayda aylık yarım-bir kilogram zayıflama normaldir. Anne çok şişmansa, ayda 2 kilogram kayıp da gözlenebilir. Ancak ayda 2 kilogramın üzerinde zayıflamak emziren anne için sakıncalıdır. Hekim izni olduktan sonra hafif yürüyüşler yapmak ve düzenli egzersizler kilo vermeyi çabuklaştıracaktır. Bilinçsizce zayıflamaya çalışmak süt verimini düşürür" dedi.

"Bin 800 kalorinin altında diyetler yapılmamalıdır"

Doğumdan sonra kilo vermenin püf noktasının gebelik sırasında uygun miktarda kilo almak ve gebelik sırasında dengeli beslenmekten geçtiğini söyleyen Şimşir, "Gebelikte ne kadar düzenli ve sağlıklı beslenilirse, aşırı kilo almamaya özen gösterilirse gebelikten sonra kilo vermek de o kadar kolay olacaktır. Doğum sonrası dengeli beslenmede günde en az 2 litre kadar sıvı tüketilmelidir. Kızartmalar, fast food yiyeceklerden, fazla unlu, şekerli gıdalardan ve abur cuburdan kaçınılmalıdır. Günde 2 bardak süt ya da yoğurt, peynir yemeye devam etmeli, ancak az yağlı ürünler tercih edilmelidir. Yemeklerinde az miktarda ve bitkisel sıvı yağları kullanılmalıdır. Yeterli miktarda vitamin ve minerallerin sağlanması için her öğünde taze sebze ve meyve tüketilmelidir. Doktoruna danışarak en kısa zamanda yürüyüş ya da egzersizlere başlayabilir. Bu hem kilo vermesine yardımcı olacak, güneşten D vitamini almasını sağlayacak, hem de doğum sonrası görülebilen depresyonun daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır. Anne sütü ile bebeği beslemeye devam etmelidir. Unutulmamalıdır ki anne sütü ile besleme hamilelik döneminde alınan kiloların verilmesi ve rahmin eski haline dönmesi için en önemli faktörlerin başında gelir. Bebek ek besinlere başladıktan sonra anne artık zayıflama diyeti yapabilir. Ancak gebelik, doğum ve emzirme dönemi gibi zorlu sınavlar verilmiş olduğu göz önüne alınarak yeterli ve dengeli beslenme programlarıyla zayıflamalı ve bin 800 kalorinin altında diyetler yapılmamalıdır" diye konuştu.